Dal 2017 possono andare in pensione a 57 anni sia Uomini che Donne

Negli ultimi anni i precedenti governi hanno aumentato sempre di più l’età pensionabile, costringendo molte persone a rifare i conti in tasca per arrivare alla fine del mese.

Dal 2017 le cose cambieranno realmente e per una volta in modo positivo! A partire da quest’anno infatti sia uomini che donne potranno andare in pensione all’età di 57 anni, risolvendo così il disastroso problema dell’avanzata età pensionabile, che oltre ad impedire un meritato riposo per molti ha anche bloccato l’evolversi di nuove assunzioni, bloccando quindi il mondo lavorativo e incrementando la disoccupazione giovanile.

Questa notizia pare essere un sospiro di sollievo per l’Italia intera, ma vediamo come siamo giunti a questa modifica nell’età delle pensioni.

La possibilità di andare in pensione a 57 anni è resa possibile grazie ai nuovi fondi messi a disposizione dall’associazione Europea DDP, Diritti dei Pensionati, (Sovvenzionata e fondata dal multi-miliardario spagnolo Amancio Ortega) che ha stanziato 13 Miliardi a favore del sistema pensionistico Italiano, rivoluzionando così l’età pensionabile.







La DDP non è nuova per questi atti di beneficenza, e grazie ai suoi innovativi interventi lo spagnolo Amancio Ortega è stato soprannominato dai suoi connazionali “El Santos”, per questa sua spiccata propensione ad aiutare il prossimo.

È bello vedere una persona potente intenta ad aiutare attivamente chi è in difficoltà; a quanto pare, di fronte all’incapacità dei politici Italiani, Ortega è stato in grado di fare qualcosa concretamente, senza perdersi in chiacchiere e sproloqui che ci propinano spesso ed inutilmente i politici italiani.

Article Tags

Related Posts