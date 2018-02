Le tradizioni di matrimonio più strane da tutto il mondo

Volete un matrimonio originale? Allora potete ispirarvi a una delle tradizioni di matrimonio originali e bizzarre che vengono seguite in altri paesi del mondo!

Tradizioni del matrimonio da tutto il mondo a cui ispirarsi

Per rendere il nostro matrimonio ancora più bello e particolare possiamo prendere qualche spunto dalle tradizioni che ci arrivano da altre parti del mondo. Sapevate ad esempio che in Moldavia al posto del riso si lancia agli sposi del frumento? E che in Spagna il marito regala alla moglie 13 monete d’oro? Vediamo insieme quali sono le tradizioni più belle e strane alle quali ispirarsi per le nostre nozze.









Un bicchierino di saké dal matrimonio giapponese

Siamo abituati nel matrimonio tradizionale all’italiana a sorseggiare dell’ottimo vino durante il ricevimento, ma in Giappone consumano qualche sorso di alcolico già durante la cerimonia. Gli sposi vengono invitati dal celebrante a prendere tre sorsi di saké in tre diverse tazze di dimensioni diverse, forse per noi risulterebbe un po’ strano farlo..ma potremo sempre proporre un brindisi con il saké durante il banchetto!

Mani e piedi dipinti dal matrimonio Indiano

Questa tradizione arriva dall’India e se decideremo di seguirla darà un’impronta particolare non solo al matrimonio, ma a tutto il nostro look. Usando la tecnica Mehendi si dipingono le mani e i piedi con disegni e decorazioni particolari, si tratta di un disegno scuro e molto misterioso, decisamente insolito per una sposa italiana il cui stile in genere tende a simboleggiare il candore!

Un matrimonio in rosso come in Cina

Non in tutti i paesi del mondo il bianco è il colore associato alle nozze, ad esempio in Cina si utilizza il rosso. Rosso ovunque, non solo l’abito ma anche le decorazioni devono essere realizzate nel colore che rappresenta la gioia. Che ne pensate? Non è una bellissima idea?

Wedding cake con sorpresa come in Argentina

Questa tradizione che arriva dall’Argentina farà felice soprattutto le invitate. All’interno della wedding cake bisogna nascondere delle catenelle con dei ciondolini appesi, uno di questi ciondolini deve essere però in tutto simile ad un anello nuziale. Bisogna lasciare le catenelle che sporgano leggermente, perché le damigelle della sposa devono tirarne una ciascuna e colei che troverà la fede appesa si sposerà entro l’anno successivo!

