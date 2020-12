Genova. Una saccatura colma di aria polare in quota con sistema depressionario annesso centrato sul Mar Ligure interesserà gran parte del nord ovest: questo porterà anche per oggi nevicate nelle zone interne e pioggia sulla costa. Ecco, nel dettaglio, le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 8 dicembre, oltre alle precipitazioni nevose nell’interno di Genova e Savona attenzione al vento: burrasca di tramontana prevista agli sbocchi vallivi e nell’area di Capo Mele. Venti tesi o forti da nord-est altrove.

Le prime precipitazioni interesseranno la nostra regione fino a metà mattinata. La pioggia cadrà in pratica su tutta la fascia costiera, mentre ci aspettiamo nevicate moderate nelle zone appenniniche.

Quota neve: fino al piano sui versanti padani centro-occidentali, mentre sul lato marittimo attorno ai 300/400 m con possibilità di fiocchi più in basso nelle aree più fredde. Dalla tarda mattinata avremo un generale calo delle precipitazioni, che interesseranno comunque ancora soprattutto il Genovesato e il settore orientale, con la neve che cadrà in particolare in Val d’Aveto/Trebbia e comunque sui versanti padani centro-orientali. Quota neve in generale rialzo. In serata residue precipitazioni nelle valli interne del Tigullio e dello Spezzino.

Cumulate fino a 20-30 cm nella zona Beigua – Reixa e in Val Bormida, fino a 10-15 cm sulle Alpi Liguri, alta Val Trebbia, Val d’Aveto e alta Val di Vara. Temperature in in forte calo: saranno comprese sulla costa tra 2 e 11 gradi, nell’interno tra -2 e 5.

Domani, mercoledì 9 dicembre, al mattino ancora residue precipitazioni nelle aree interne del settore centro-orientale, nevose sopra gli 800-1000 m. Altrove avremo schiarite. Nel corso del pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso senza precipitazioni di rilievo. Giovedì 10 dicembre alternanza di passaggi nuvolosi a schiarite con deboli precipitazioni, più probabili sul settore centro-orientale

