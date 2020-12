Beppe Marotta parla poco prima della sfida tra Cagliari e Inter: le sue parole sulla delusione post eliminazione dalla Champions

Ai microfoni di Dazn, Beppe Marotta è tornato sull’eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

«Questo è un ciclo che è iniziato l’anno scorso e non voglio parlare di progetti e percorsi perché tutto è migliorabile. C’è amarezza e delusione per l’uscita dalla Champions, e condiziona il sentimento di tutti noi e dei tifosi, che vivono per questa fede. Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per risultati importanti, dobbiamo migliorarci e io che sono dentro dico che questo ciclo è finito parzialmente l’anno scorso con la finale di Europa League e il secondo posto, quest’anno si sta continuando, dobbiamo onorare le due competizioni restanti e sottolineo il lavoro dell’area tecnica».