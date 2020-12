Lazio, segna solo Immobile: fuori dai migliori 8 attacchi del campionato

La Lazio ha soltanto l’undicesimo attacco della Serie A. Non solo dunque il problema di una difesa – quella di Inzaghi – che ha incassato ben 23 gol, ma una differenza reti complessiva in Serie A che è addirittura negativa e segna “-1”. Frutto dei soli 22 gol fatti in 14 partite, davvero troppo pochi per una squadra che due stagioni fa ha avuto uno dei sei migliori attacchi dei primi cinque campionati d’Europa. Meglio dei biancocelesti hanno fatto Inter (34), Milan (32), Roma (31), Atalanta (28), Napoli (27), Sassuolo (26), Juventus (25), Sampdoria (23), mentre il Torino (22) ha lo stesso bottino realizzativo dei capitolini. Solo una rete degli esterni di centrocampo (quella di Lazzari a Cagliari all’esordio in campionato), nessuna dei difensori biancocelesti. Il bomber della squadra Ciro Immobile ha già raggiunto quota nove reti all’attivo, mancano invece i gol di Muriqi e anche dello stesso Correa.