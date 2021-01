Riccardo Cucchi, ex telecronista e grande tifoso della Lazio, ha parlato del possibile rinnovo di Inzaghi. Le sue parole

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Riccardo Cucchi ha parlato anche del possibile rinnovo di Inzaghi.

RINNOVO INZAGHI – «Sono felice se restasse Inzaghi alla guida della Lazio. Il suo rinnovo è importante non solo per il futuro, ma anche per la stagione in corso. Inzaghi è legato alla Lazio e sappiamo che vuole rimanere, così come questa è la volontà del presidente Lotito. Simone è il profilo migliore per la guida tecnica e credo che le sue parole pre-Genoa sottointendono che c’è già un accordo».