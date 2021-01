La Fiorentina starebbe pensando di cedere un attaccante: il club viola potrebbe tornare nuovamente su Caicedo

Possibile movimento di mercato in attacco in casa Fiorentina. I viola potrebbero cedere Christian Kouame, come rivela l’indizio del suo agente, Michelangelo Minieri, nel quartier generale viola per incontrare la dirigenza.

Secondo FirenzeViola.it l’attaccante potrebbe partire soprattutto se arrivasse un altro nel suo ruolo. Ecco dunque che la squadra viola potrebbe tornare su Caicedo, che piace molto nell’ambiente.