Il numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovic domani potrebbe partire da titolare nel match contro il Cagliari

Cagliari-Milan, un anno dopo. Nel 2020, Zlatan Ibrahimovic disputò la sua prima partita della stagione con indosso la sua amata maglia del Milan. In quella occasione, forse, nessuno si aspettava che lo svedese sarebbe riuscito a portare forza, fiducia e tanta qualità a una squadra che allora era piuttosto traballante, lontana dalle glorie della sua storia. Ibra, invece, inaugurò la sua nuova avventura in rossonero ritrovando il gol sette anni e 250 giorni dopo la sua precedente marcatura nella competizione. Da lì i rossoneri hanno iniziato un percorso di crescita e di continua evoluzione che li ha portati a essere oggi in cima alla classifica della Serie A. Adesso, a un anno di distanza, l’uomo senza età inizia a scaldare i motori ed è pronto per tornare in campo dal primo minuto. L’allenatore Stefano Pioli, infatti, nel match di domani proprio contro il Cagliari, potrebbe farlo partire da titolare.

