La giornata di domani sarà decisiva per chiudere lo scambio tra i due rossoblù Paolo Pancrazio Faragò e Arturo Calabresi.

La giornata di domani sarà decisiva per portare a termine uno degli scambi al centro di questa sessione di calciomercato. Arrivato come centrale per la difesa a tre e poi spostato sulla fascia, Arturo Calabresi lascerà il Bologna per fare posto al rossoblù del Cagliari Paolo Faragò, da sempre definito un giocatore abbastanza duttile, in grado di ricoprire vari ruoli nonostante in questa stagione con Eusebio Di Francesco abbia visto il campo ben poche volte. Il giocatore di Catanzaro classe 1993 è pronto per iniziare una nuova avventura alla corte di Sinisa Mihajlovic mentre il romano classe 1996 dopo un anno di prestito all‘Amiens e poco gioco nel Bologna, si trasferirà in Sardegna. la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

