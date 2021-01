Irpiniatimes.it

IL COVID HA COLPITO LA MIA FAMIGLIA. “Ebbene si, il Covid-19 ha colpito anche la mia famiglia, anche se avrei preferito che fossi io a prenderlo anziché uno dei miei piccoli. Ho tanta rabbia, poiché il modo in cui entra nelle nostre vite é puramente casuale dove manca il senso di responsabilità, buon senso, accortezza, il rispetto dei vincoli, dei protocolli, proprio quelli che ho rispettato sin dall’inizio, sia io e che la mia famiglia. Il mio é un semplice sfogo che possa servire da monito per sensibilizzare e responsabilizzare chi ha dei sintomi lievi e non in questi periodi pandemici. È aberrante sentire che delle persone al posto di stare attenti, si concentrino nell’inventare inciuci e storielle senza senso sugli altri. Non si può tollerare un calo della concentrazione e dell’attenzione, ci sono persone che rischiano la vita, persone in difficoltà respiratorie. Non sono un medico, ma purtroppo in questi mesi ho capito tante cose, che purtroppo la saturazione con il Covid tende in molti casi ad abbassarsi,oltre a tanti altri danni che può produrre, anche se scettico all’inizio. Il mio é un invito a stare attenti a rispettare le regole, lo dico a me stesso senza presunzione, di avere senso civico, ma soprattutto tenere a cuore la salute dei nostri familiari e non. Con la speranza che tutto finisca presto e si ritorni alla normalità, consapevoli del fatto che gli abbracci ed i baci ritorneranno presto nelle nostre vite.”(Alberto Ciano)

TUTTA LA CITTADINANZA RINGRAZIA ALBERTO PER LA TESTIMONIANZA E AUGURA UNA PRESTA GUARIGIONE A TUTTI GLI AVELLANI COLPITI DAL COVID-19 E ALLE PRESE CON LA QUARANTENA . INVITIAMO TUTTI A RISPETTARE SEMPRE LE MISURE DI SICUREZZA ED IN PARTICOLARE AD EVITARE DI CREARE ASSEMBRAMENTI IN CASA E AD EVITARE DI FREQUENTARE FAMILIARI NON CONVIVENTI ED AMICI SENZA MASCHERINA. IL VIRUS CIRCOLA SILENZIOSAMENTE OVUNQUE E NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA FINO ALLA COMPLETA IMMUNIZZAZIONE A SEGUITO DELLA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO CHE AVVERRA’ TRA giugno e dicembre 2021.

(da Avella notizie)

