Grande delusione per tutti gli appassionati che sperano nella riapertura degli stadi: nel suo intervento su Rai 3, durante la trasmissione Titolo V, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è stato chiaro: “Mi dispiace ma credo che per questa stagione sportiva sarà complicato rivedere gli stadi con il pubblico”. Spadafora ha poi continuato: “Il Dpcm scade a marzo, ma in quel periodo bisognerà pensare alla riapertura parziale dello sport di base. Pensare di poter avere c Source