Cagliari-Sassuolo termina 1-1. Al gol di Joao Pedro risponde Boga. Le parole dell’attaccante neroverde al termine della gara

Finisce 1-1 la ventesima giornata di Serie A tra Cagliari e Sassuolo. I rossoblù, entrati in vantaggio al 76′ con il gol di Joao Pedro, devono accontentarsi del pareggio arrivato in pieno recupero con la rete di Boga. Proprio l’attaccante neroverde è stato sentito dai microfoni di Sky Sport al termine dell’incontro: «È stato un gol importante. Volevamo vincere ma un punto va bene. Abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo e siamo abbastanza contenti di questo punto. Sapevamo che il Cagliari era una squadra forte, difendevano bene e sapevamo sarebbe stato difficile far gol. Gli obiettivi stagionali sono fare il massimo dei punti che possiamo fare, giocare bene e poi guardiamo dove siamo in classifica».

