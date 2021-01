Irpiniatimes.it

Al termine della gara vinta contro la Viterbese anche capitan Mirko Miceli è intervenuto in sala stampa:“Sono contento per la nascita di mio figlio. La dedica finale? E’ per la scomparsa della figlia di un nostro ex compagno, Emiliano Tortolano. La vittoria è tutta per lui“. Sull’Avellino che non perde da cinque turni: “Siamo contenti, ora che abbiamo recuperato tutti, poi è arrivata gente che ha alzato il tasso tecnico della squadra e quindi stiamo facendo bene, siamo in un buon momento e bisogna continuare così. Adesso, pensiamo al Bisceglie e a non mollare un centimetro”.

