Chiacchierata virtuale con uno degli attori più seguiti ma anche Carnevale di Venezia, Carnevale dei ragazzi, mostre e concerti

Sabato 6 febbraio 2021 nuova giornata di eventi in Molise

A Campobasso é possibile visitare la mostra itinerante “Jazz & Co.” del fotografo molisano Michele Montano, in collaborazione con “pinacotecadinamica” e con il patrocinio del Comune di Campobasso. “La mostra “Jazz & Co.” sarà aperta tutti i giorni, ad eccezione delle domeniche, fino al 20 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 presso i locali del Centro Culturale ex ONMI in via Muricchio.

EVENTI ONLINE

In diretta su https://www.facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage prende il via l’edizione digitale del Carnevale di Venezia. Un’esplosione di divertimento, improvvisazioni, travestimenti, musica e intrattenimento, trasmessi in streaming da Venezia Palazzo Ca’ Vendramin Calergi sede del Casinò di Venezia.

Non si ferma neanche il Carnevale dei Ragazzi 2021, che propone sul sito e sulle piattaforme virtuali un programma molto vario che prevede danza, musica, giochi e racconti ispirati alla storia della Biennale e alle sue sedi espositive (Giardini e Arsenale), attività artistiche sui bozzetti di costume e di scena dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC, iniziative di divulgazione scientifica realizzate in collaborazione con il CNR – ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine). Le attività della Biennale Carnevale 2021 avranno luogo su prenotazione obbligatoria (promozione@labiennale.org).

Pesci rossi che invadono le stanze, cascate di ghiaccio nei deserti, Marilyn Monroe e Lady D. che fanno la spesa insieme: tutto questo può accadere anche davanti a una macchina fotografica, o forse dentro a una macchina fotografica o a un computer, trasformando lo strumento nato per essere lo specchio del mondo in una macchina produttrice di sogni e inganni. Insieme allo staff di Palazzo Magnani si potrà visitare la mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi, la prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fenomeno della staged photography. Dopo aver acquistato il biglietto, riceverete le istruzioni su come collegarvi in diretta su Zoom. Lo staff vi guiderà attraverso le oltre cento opere in mostra, mostrandovi storie affascinanti, inquietanti e divertenti. Costo: 4 euro, posti limitati.

Alle 17:00 sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo in rete “Supermagic – La storia”. Un Supermagic mai visto prima e che non si potrà vedere mai più. In diretta dal Teatro Olimpico di Roma, Remo Pannain presenta alcuni dei migliori numeri delle passate edizioni. Per partecipare è necessario prenotare il biglietto omaggio sulla pagina www.supermagic.it/supermagic-la-storia.

Alle 20 in diretta streaming sul sito www.teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, il direttore indiano ritorna sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala con un programma dedicato a Beethoven, Mozart e Schubert.

Alle 20.30 lezione concerto del maestro Emanuele Ferrari. Sul palcoscenico del Teatro Valli, un uomo solo ma sembrano tre: come sanno bene i suoi fan, suona il pianoforte da concertista, racconta e spiega da musicologo, si muove e incanta il pubblico da attore. La musica di Bach è un mondo regolato e armonioso: le passioni e i sentimenti perdono il loro aspetto umano, per diventare le forze motrici di un universo sonoro. È un cosmo autosufficiente e perfetto, che regala emozioni straordinarie a chi sa entrarvi con il giusto silenzio interiore. La lezione concerto è trasmessa in streaming grazie al Centro Interateneo Edunova dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Alle 21 Nicola Bonazzi dialogherà con Lino Guanciale in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine (https://youtube.com/c/TeatrodellArgine). Una chiacchierata con uno tra i più amati attori italiani, protagonista di molte fiction televisive ma soprattutto interprete sensibilissimo di importanti spettacoli teatrali degli ultimi anni. Come si coltiva l’arte della recitazione? Come ci si impone all’attenzione del pubblico senza abiurare quell’arte complessa e delicata che è il teatro? Insomma, come si può essere Lino Guanciale?

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, domenica 6 febbraio. Oltre al consueto appuntamento con le Sante Messe in streaming vi segnaliamo alcune ciaspolate che si svolgeranno sul territorio molisano, indicando il relativo recapito telefonico al quale effettuare la prenotazione: il percorso facile a Campitello Matese (348.5921.343; 338.7373227), quello difficile a Monte Campo (Cai Isernia 338.1561183) e la ciaspolata a Capracotta (328.7634268)



Nel pomeriggio webinar su Dante Alighieri, il Sommo Poeta che viveva e accettava tutte le contraddizioni della sua epoca. L’arte, la politica, la famiglia, l’esilio e la morte. Rivivrete le tappe fondamentali della sua vita. Costo 7 euro. Per prenotazioni: https://www.conoscifirenze.it/prenotazione_visita_guidata/272-Webinar-Dante-uomo-del-Medioevo.html.

