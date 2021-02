Vincono due capolista su tre nella sedicesima giornata di Serie A2. Sia Olimpus Roma sia Manfredonia esultano doppiamente. CAMBIA IL CAMPO non il risultato sostanziale. A tre giorni dal 3-3 di Mestre, la L84 pareggia nuovamente coi lagunari, stavolta sono i ragazzi di Candeo a riprendere i neroverdi di De Lima nel last minute: Douglas-gol, 4-4. Un risultato che fa comodo al Città di Massa, adesso secondo da solo a un punto dalla vetta del girone A. Già, l’Atletico Nervesa cade a Gorgonzola col Milano, così come i Saints Pagnano ad Aosta, inusuale 0-0 fra Fenice e Villorba. Nel girone B tutto facile per l’Olimpus Roma sul campo del fanalino di coda Mirafin. Source