Tutti negativi i tamponi rapidi effettuati oggi a Ripalimosani nell’ambito dello screening di prevenzione contro il Covid-19 realizzato da Proloco e Comune. Sono state 303 le persone che si sono sottoposte al controllo da questa mattina (ieri 20 febbraio, ndr) alle 9 sino alle 17 del pomeriggio.

Tutti i cittadini di tutte le età sono stati invitati a questa iniziativa attraverso il servizio di messaggistica che tocca quasi tutte le famiglie, oltre che da tutti i canali di informazione possibili. Ciascuno ha dato l’adesione e raccolto, attraverso un messaggio di feedback, l’appuntamento per sé e per eventuali membri della sua famiglia. Per gli ultraottantenni il tampone è stato fatto a domicilio.

I costi sono stati molto bassi perché tutto il personale sanitario che si è messo a disposizione lo ha fatto a titolo assolutamente volontario. Per questo ogni persona ha potuto pagare due tamponi solo 15 euro. Due tamponi per ciascuno perché sabato prossimo 27 febbraio, a distanza di una settimana, verrà effettuato il secondo tampone previsto dallo screening.

“Il risultato dei tamponi è incoraggiante – ha spiegato l’assessore Cristian Cristofaro che ha organizzato l’iniziativa –. Ci sono stati due o tre casi di tampone dubbio che sono stati ripetuti togliendo dunque ogni dubbio”.

A coadiuvare i volontari anche alcuni ragazzi del paese che hanno superato la positività e che hanno voluto fornire il loro sostegno alla comunità. “Un grazie a tutti – ha aggiunto Cristofaro –, a tutta l’équipe del dottor Gianfranco Berardi che ci sostiene nel progetto con grande dedizione, ai consiglieri Franco Calista e Davide Sabetta per la loro solida presenza, al presidente della Proloco Michele Moffa e gli altri volontari. Un grazie speciale alle due aziende che hanno sostenuti i costi: Iacobucci prefabbricati e Toner Italia”.

Sabato prossimo si duplica, con la possibilità per chi ha perso l’opportunità odierna, di inserirsi almeno per il secondo tampone.