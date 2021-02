Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il pari di Reggio: “Prevale la rabbia. Perché fino all’espulsione non c’è stata partita, poi è tutto cambiato, loro hanno avuto supremazia ma noi ci siamo difesi bene non rischiando quasi niente. Non riesco a capire come sia possibile non fischiare nemmeno fallo, e poi buttare fuori un giocatore. Non siamo fortunati con gli arbitri, questo episodio ha rovinato la partita (in riferimento all'espulsione di Hickey). Quando restiamo in 10 comunque dobbiamo migliorare nel cercare lo stesso di giocare la palla. Peccato per il gol preso, con un rimpallo sfortunato. Mi dispiace davvero, per come eravamo partiti oggi sicuramente avremmo fatto bene”. Foto: Bologna Fc Source