Genova. Tensione in porto a Genova dopo la lettera firmata da tutti i terminalisti di Confindustria che mette in discussione le integrazioni tariffarie nei confronti della Culmv.

“I terminalisti stanno mettendo in discussione l’organizzazione del lavoro nel porto di Genova – dicono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – che in tempi pre pandemia ha permesso di ottenere risultati record per lo scalo genovese, oltre che tenere l’operatività ad alti livelli con grande senso di responsabilità e sacrificio di tutti lavoratori portuali”.

Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti rilevano come i terminalisti “mettono in discussione molti atti e accordi che in questi anni sono stati frutto anche di percorsi sindacali e di sacrificio da parte di tutti i lavoratori”.

Per questo i sindacati hanno deciso di convocare per martedì in tarda mattina l’attivo unitario dei delegati del porto di Genova “per prendere una decisione sulle iniziative più opportune da intraprendere”.

Inoltre Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono un tavolo in Prefettura “alla presenza di tutte le istituzioni genovesi affinché intervengano per impedire che Confindustria rompa la pace sociale”.

E annunciano “visto le gravi accuse fatte direttamente all’a.d.s.p. mar Ligure occidentale, al suo presidente nonché ai suoi predecessori, ed indirettamente anche ai membri del vecchio comitato portuale e delle commissioni consultive”, di aver “dato mandato ai propri legale di verificare la possibilità di azioni Legali nei ci fronti degli autori della lettera.

