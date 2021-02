TERMOLI – “Sono stato rassicurato dai funzionari del Ministero con cui ho appena parlato. Il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti proseguirà fino a quando non ci sarà la gara di appalto prevista per il 21 aprile”.

Così all’Ansa il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, a proposito del rischio di stop del traghetto della Cin Tirrenia che quotidianamente effettua il trasporto merci e passeggeri tra la costa molisana e l’arcipelago. “Ho telefonato questa mattina, dal Ministero mi hanno chiarito che il ministro sta lavorando su questo. Presto ci sarà una comunicazione”.

Fentini è in attesa dell’ulteriore proroga del servizio di trasporto fino al completamento dell’appalto previsto per fine aprile. L’evidenza pubblica in questione riguarda solo la tratta Termoli-Tremiti.

