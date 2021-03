Un blackout ha colpito la zona nord di Torino coinvolgendo parti dei quartieri Parella, Cit Turin, Pozzo Strada e Lucento e di altre zone della città.Il blackout è iniziato verso le ore 13.00 e sta durando per più di un ora. Come spesso succede in questi casi ci sono state molte chiamate ai Vigili del … Leggi tutto L’articolo Blackout nella zona nord di Torino proviene da Quotidiano…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it