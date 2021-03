Il bollettino Asrem di sabato 6 marzo 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 1.727 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di sabato 6 marzo 2021, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di ieri si sono registrati 50 nuovi casi positivi: a 7 Termoli; 6 a Santa Croce di Magliano; 5 a San Martino in Pensilis; 3 Campobasso, Agnone e Matrice; 2 Campomarino, Jelsi, Montaquila, Portocannone e Trivento; 1 Belmonte del Sannio, Cercemaggiore, Fornelli, Fossalto, Guardialfiera, Larino, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Petacciato, Roccamandolfi, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia e Torella del Sannio.

Tre i decessi tutti pazienti che erano ricoverati in malattie infettive dell’ospedale Cardarelli: un 82enne di Campobasso, una 82enne di Rotello e una 91enne di Macchiagodena. Sono sette i nuovi ricoveri: sei di questi nel reparto malattie infettive del Cardarelli (2 Campobasso; 1 Termoli, Belmonte del Sannio, Porto Cannone, Santa Croce di Magliano), un paziente di San Martino in Pensilis nell’area grigia del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Due pazienti, uno di Campobasso e uno di Termoli, sono stati trasferiti dal reparto malattie infettive del Cardarelli a terapia intensiva sempre nello stesso ospedale.



Sono ben 102 i guariti: 31 Campomarino, 18 Termoli, 10 Campobasso, 9 Santa Croce di Magliano; 5 Agnone; 4 Guglionesi e Portocannone; 3 San Martino in Pensilis e Bonefro; 2 Bojano, Larino, Oratino e San Felice del Molise; 1 Isernia, Venafro, Campodipietra, Capracotta, Fossalto, Jelsi, Macchia Val Fortore, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Rotello e San Giacomo degli Schiavoni. Cinque pazienti dimessi: fanno tutti parte del reparto malattie infettive del Cardarelli ovvero 2 di Termoli e 1 di Palata, Roccavivara e Santa Croce di Magliano.

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 6 MARZO – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 660 nuovi tamponi. Attualmente sono 1.727 i casi attualmente positivi (1248 in provincia di Campobasso, 473 in provincia di Isernia, sei fuori regione) mentre sono 11.117 i tamponi positivi (7951 nella provincia di Campobasso, 3107 in quella di Isernia e 59 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 151.412 i tamponi processati, con 15.472 tamponi di controllo. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 58 pazienti al reparto malattie infettive ovvero 51 della provincia di Campobasso, 4 da quella di Isernia, 3 di fuori regione mentre in terapia intensiva troviamo 12 pazienti ovvero 12 della provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Al Neuromed di Pozzili troviamo 11 pazienti: 7 in terapia intensiva (6 della provincia di Campobasso, 1 di quella Isernia, nessuno fuori regione); 4 in sub intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 Isernia, nessuno fuori regione). Al Gemelli Molise sono 6 persone ricoverate ovvero 6 della provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Sono 21 i ricoverati all’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, 21 della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia, nessuno da fuori regione.

Sono 1.585 i soggetti positivi asintomatici a domicilio con 1120 della provincia di Campobasso, 464 da quella di Isernia, 1 da fuori regione. 34 i pazienti asintomatici dimessi di cui 29 della provincia di Campobasso, 3 da quella di Isernia, 2 da fuori regione. Sono 9.008 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (6428 della provincia di Campobasso, 2538 da quella di Isernia e 42 di altre regioni). Sono 373 i pazienti deceduti con Coronavirus (266 della provincia di Campobasso, 96 di quella di Isernia e 11 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 3.744 (1231 Bojano, 1263 Venafro, 834 Larino, 196 Agnone, 220 Riccia) mentre 2.800 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive. Sono 293 i tamponi antigenici in totale con 17 risultati positivi.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 133 i comuni con almeno 1 positivo dall’inizio della pandemia.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE AL 6 MARZO 2021 (dati complessivi da inizio pandemia)

Campobasso 1576 Termoli 1365 Isernia 816 Campomarino 520 Bojano 295 Venafro 265 Larino 258 San Martino in Pensilis 223 Agnone 202 Santa Croce di Magliano 197 Trivento 173 Montaquila 160 Sant’Elia a Pianisi 155 Frosolone 142 Ripalimosani 141 Cercemaggiore 139 Montenero di Bisaccia 137 Guglionesi 137 Colletorto 129 Castelpetroso 128 Portocannone 125 Petacciato 117 Riccia 115 Vinchiaturo 104 Palata 90 Ferrazzano 89 Baranello 88 Fornelli 88 Oratino 80 Macchiagodena 74 Carovilli 67 Sant’Agapito 60 Gambatesa 59 Campodipietra 56 Sesto Campano 56 Ururi 55 Castelmauro 55 Monteroduni 55 Pozzilli 55 Sessano del Molise 52 Mafalda 51 Petrella Tifernina 51 Belmonte del Sannio 51 Pietrabbondante 50 Colle D’Anchise 50 Rotello 50 Macchia d’Isernia 48 Pietracatella 48 Busso 47 Mirabello Sannitico 47 Casacalenda 46 Pesche 46 Montagano 43 Castel del Giudice 43 Cerro a Volturno 43 San Giuliano di Puglia 43 Pescolanciano 42 Civitanova del Sannio 40 Montecilfone 38 Toro 38 Fossalto 38 Spinete 34 Carpinone 34 Limosano 33 Civitacampomarano 33 Matrice 31 Pettoranello del Molise 31 Montelongo 31 San Giacomo degli Schiavoni 31 Capracotta 29 Sant’Elena Sannita 28 Campochiaro 28 Jelsi 27 Montefalcone nel Sannio 27 Bonefro 27 Tavenna 27 Acquaviva d’Isernia 26 Montemitro 26 Cantalupo del Sannio 26 Morrone del Sannio 26 San Polo Matese 26 Castropignano 25 Roccavivara 25 Scapoli 25 Poggio Sannita 25 Longano 23 Torella del Sannio 22 Roccasicura 22 Colli a Volturno 21 Forlì del Sannio 19 Miranda 19 San Massimo 18 Tufara 18 Castellino del Biferno 17 Casalciprano 17 Rocchetta a Volturno 17 Lucito 17 Guardialfiera 17 Vastogirardi 16 Sant’Angelo Limosano 15 Montorio nei Frentani 15 Filignano 15 Ripabottoni 15 Campolieto 15 Sepino 15 Santa Maria del Molise 14 Rionero Sannitico 14 Chiauci 12 San Giuliano del Sannio 12 San Giovanni in Galdo 12 Acquaviva Collecroce 12 Duronia 12 Castelbottaccio 12 Montenero Val Cocchiara 12 Roccamandolfi 11 Gildone 11 Bagnoli del Trigno 11 Salcito 11 Sant’Angelo del Pesco 11 San Felice del Molise 10 Cercepiccola 10 San Pietro Avellana 10 Pescopennattaro 8 Macchia Valfortore 7 Provvidenti 7 Lupara 7 Monacilioni 6 Castel San Vincenzo 4 San Biase 3 Pietracupa 2 Guardiaregia 2 Conca Casale 2 Castelpizzuto 1

L’articolo Coronavirus in Molise, dati del giorno 6 marzo 2021 proviene da Molise News 24.