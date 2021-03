Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Alla vigilia della sfida con il Potenza mister Carrera è stato chiaro. In questa fase della stagione conterà solo vincere, non importa se giocando bene o male. Queste le sue dichiarazioni rilasciate quest’oggi in conferenza stampa:

“Se gli altri andranno a 300 all’ora vorrà dire che noi andremo a 1000. Ora dobbiamo pensare solo a noi stessi, a cercare di vincere tutte le partite che restano da giocare e quindi a fare più punti possibili. Il resto non conta, solo alla fine tireremo le somme. Nel nostro processo di crescita è stato fondamentale diventare una famiglia, questo è un gruppo che ragiona da squadra e non c’è nessuno che pensa solo ai propri interessi. Di Cesare? Le sue condizioni continuano a migliorare, poi valuteremo meglio nella seduta di rifinitura. Potenza? Squadra che gioca un buon calcio. Da quando è arrivato Gallo giocano con un 4-3-1-2 che crea parecchi problemi agli avversari quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. Sarebbe un grande errore pensare di aver già la vittoria in tasca”.