Dopo una giornata di riposo, oggi la Juventus riprenderà ad allenarsi in vista della partita contro il Cagliari

Pirlo e i suoi uomini si sono concessi una sola giornata di riposo per smaltire l’amarezza e la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Oggi la Juventus riprenderà gli allenamenti in vista della partita di domenica contro il Cagliari alla Sardegna Arena, consapevole che gli obiettivi sono cambiati e che la corsa allo scudetto non deve essere solo un tentativo.

AL LAVORO – Da oggi i bianconeri torneranno al lavoro alla ricerca di una vittoria alla Sardegna Arena dove sarà certo il rientro di Danilo (squalificato in Coppa) e di Gianluca Frabotta (squalificato nella partita contro la Lazio).

INDISPONIBILI – Sono due i giocatori su cui la Juventus non potrà contare per la sfida di domenica contro il Cagliari: Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. L’argentino è infatti costretto ai box per un infortunio al ginocchio mentre l’uruguaiano è risultato positivo al Coronavirus.