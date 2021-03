Lazio e Crotone si affronteranno in un insolito venerdì alle 15. Il motivo è l’incontro di rugby di domani tra Italia e Galles

Viviamo in un’epoca in cui il calcio è ‘vittima’ del cosiddetto spezzatino, con partite spalmate il più possibile a orari diversi a causa della politica sui diritti tv. A molti sarà apparso strano che Lazio e Crotone si affrontino alle 15 del venerdì, ma stavolta il motivo è un altro. Domani alle 15.15 infatti Italia e Galles si affronteranno all’Olimpico per il Sei Nazioni di rugby, e il manto erboso verrà messo a dura prova. La Roma ieri sera in Europa League, oggi la Lazio, domani il rugby, ben 3 incontri in meno di 48 ore.

Solitamente la Lega concede ai club della Capitale la scelta di giocare il giorno prima o dopo quello dopo l’incontro di rugby, ma in questo caso la scelta era obbligata: la Lazio non potrà giocare domani poichè mercoledì sarà impegnata nel match di Champions League contro il Bayern Monaco.