Quattro capolista, almeno momentaneamente, in Serie A2. Audace Verona, Francavilla, Best e Bitonto. C'è anche la Vis Fondi dopo la diciottesima giornata di campionato, ventesima nel girone D. MOSTRANO I MUSCOLI Audace Verona e Padova nel girone A: la capolista scaligera sconfigge 4-1 il Cus Cagliari, mentre Padova passa con tanto di clean sheet sul campo del Cometa. Sorpresa di giornata la battuta d'arresto del Pero, piegata dal Città di Thiene. Bene Vip e Top Five. Turno interlocutorio anche nel girone B dove il Francavilla è corsaro (unico nel suo genere) col Florida, mentre la Virtus Romagna regola il San Giovanni mantenendo la porta inviolata. Firenze e Chiaravalle di misura.