Comprendiamo la rabbia e la frustrazione di un campione che vuole sempre vincere e che è abituato a farlo a mani basse praticamente da sempre. Ma quando vediamo Ronaldo che si porta le mani all'orecchio dopo aver firmato una tripletta a Cagliari, la reazione di primo acchito è la seguente: troppo tardi. Troppo tardi per l'Europa, dopo la figuraccia col Porto in cui CR7 è sul banco degli imputati prima di tutti gli altri, Pirlo compreso. Troppo tardi anche per il campionato, dove pure la Juventus ha dominato la scena in Serie A per tanto, troppo tempo. L'Inter con il blitz di Torino ha dimostrato ancora una volta di avere le mani sullo scudetto trascinata da un Lautaro Martinez in grande forma, più che mai dopo il crollo del Milan in serata nel… Source