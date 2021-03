Sono sempre di più le persone che si stanno interessando al trading online, il metodo davvero smart e veloce per investire in asset in tutto il mondo. Ovviamente, non trattandosi di certezze matematiche, occorre innanzitutto scegliere i portali e i broker più affidabili e poi tenersi sempre aggiornati sulle novità presenti nel mercato finanziario, mai scevro da rischi.

Sarà anche di fondamentale importanza orientarsi su beni che godano di una certa stabilità e risentano meno di altri di fluttuazioni violente. Per farlo, ancora una volta, basta affidarsi a fonti attendibili, come il sito migliori-investimenti che, oltre a fornire preziosi suggerimenti, indica anche quali sono i migliori portali di trading.

Le criptovalute e il Forex

Uno degli asset che stanno andando per la maggiore sono senza dubbio le criprovalute, ovvero la moneta virtuale. Il Bitcoin è la più nota in assoluto (e persino accettata da realtà quali Tesla) ma esistono anche Litecoin, Ethereum, Monero e Ripple, solo per citarne alcune. Operare con i CFD, ovvero con i Contratti per Differenza è il metodo più valido per investire in criptovalute: si tratta di fare una sorta di previsione su quale tendenza avrà la moneta nel mercato, sia essa in positivo (posizione long) che al ribasso (posizione short). In ognuno dei due casi, se la previsione si rivela corretta si otterrà un vantaggio. Verificando con attenzione le oscillazioni nel tempo, magari con strumenti quali l’Onda di Wolfe che tenta di dare un significato statistico alle varie fluttuazioni, è anche possibile avere delle soddisfazioni.

Sempre nell’ambito dei CFD, un’altra strategia riguarda il Forex, che si basa su una coppia di valute (virtuali o reali come l’Euro o il Dollaro). Innanzitutto si cerca di acquistare nel momento in cui si stia verificando un rialzo e di vendere quando sia presente una perdita di valore, attivando rispettivamente il take profit e lo stop loss. E poi si possono sempre usare i Contratti per Differenza senza mai perdere d’occhio l’inflazione del momento.

Azioni e copytrading

Ovviamente, anche il mercato azionario non perde mai il suo fascino e vi sono realtà come gli e-commerce (uno su tutti è Amazon) o colossi quali la Tesla e la Apple che sembrano essere abbastanza forti nonostante la crisi. Altri investimenti molto in voga sono quelli nei cosiddetti Beni di Rifugio, ovvero quelli che difficilmente perdono il loro valore (come, ad esempio, i diamanti, l’oro o il petrolio) e mettono il capitale al riparo anche quando non possano portare guadagno. Nonostante tutto, cominciare con cautela, specie per chi non abbia mai investito in Borsa, è quasi d’obbligo.

Per questo, oltre a un broker rigorosamente certificato da organi come la Cysec per evitare d’incorrere in sgradevoli truffe, è necessario registrarsi su portali di trading che propongano videocorsi e conti DEMO. Il corso è un ottimo strumento per i neofiti e può aiutare ad ottenere le basi in maniera semplice e intuitiva. Successivamente, il conto DEMO funge da vero e proprio campo di allenamento ove non si investono soldi veri ma virtuali e si possono emulare tutte le principali azioni di trading online senza alcun rischio reale. Una modalità così valida, che spesso viene impiegata anche dai trader più esperti per sondare nuove strade.

Solo quando ci si senta davvero sicuri, allora si potrà iniziare a fare trading seriamente, contando comunque sull’assistenza del broker, sul social trading che permette di scambiare opinioni e cogliere suggerimenti preziosi e sul copytrading. Basterà collegare al proprio account i nomi dei popular investor che hanno avuto già buoni risultati (è sempre meglio prediligerne più di uno per variare i propri asset) e le loro azioni saranno letteralmente ricopiate dal programma che agirà senza intervento.

