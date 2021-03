Le accuse di infiltrazioni ndranghetiste nel mercato dell’ortofrutta bergamasco hanno retto anche nel corso del processo di Appello che si è chiuso lunedì al tribunale di Brescia, con piccoli sconti di pena agli imputati, uno dei quali deceduto nei mesi scorsi dopo uno sciopero della fame.

L’inchiesta è quella coordinata dalla Dda di Brescia in collaborazione con la procura di Bergamo che ha permesso di ricostruire una serie di episodi sospetti in cui gruppi legati ai clan, in alcuni casi assoldati da imprenditori della nostra provincia, avrebbero messo in atto estorsioni e minacce reciproche, ma anche incendi.

Come quello che dato il via alle indagini del 6 dicembre 2015 a Seriate, con 14 camion della Ppb servizi & trasporti bruciati nella notte.

Carmelo Caminiti, il 60enne calabrese ritenuto il promotore dell’associazione che compiva estorsioni “mediante la forza intimidatrice della sua appartenenza alla ’ndrangheta”, che in primo grado era stato condannato a 12 anni, nei mesi scorsi è deceduto ed è stato prosciolto.

In secondo grado alla moglie Anna Maria Franco sono stati inflitti 5,7 anni (anziché 7), al figlio della coppia, Michele, 5 anni (anziché 7,4).

Confermati invece i 10 anni per l’altro presunto regista Paolo Malara, 7 anni e 8 mesi per Carmelo Caminiti junior, 6 anni e 8mesi per Francesco Pizzimenti, 7 e 4 mesi per Maurizio Scicchitani, 2 anni e 10 mesi per Antonio Pizzi, 2 anni e 8 mesi per Antonio Rago e Antonio Settembrini (quest’ultimo anche parte offesa: la Corte ha confermato il risarcimento da Giovanni Condò, condannato a 4,2).