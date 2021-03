Giovedì 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Il giorno scelto fa riferimento alla data del 18 marzo, quando nel 2020 gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare.

Anche nella Bergamasca, che è stata particolarmente colpita nella fase iniziale della pandemia, vengono organizzate commemorazioni per omaggiare chi è stato colpito dal virus. Considerando che ci troviamo nella zona rossa, le cerimonie si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti, senza la presenza del pubblico.

Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi a Bergamo, l’evento online con il Vava a Torre Boldone, l’inaugurazione di monumenti a Pedrengo e a Terno d’Isola, la targa commemorativa a Palosco e il suono delle campane da morto alle 20 in tutte le parrocchie della diocesi.

Ecco la panoramica delle iniziative organizzate a Bergamo e provincia.

BERGAMO

A Bergamo il calendario della giornata, coordinato dal Comune e dalla Diocesi di Bergamo, in collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni, è molto fitto e variegato e si dispiega in diversi luoghi della città.

Tutti i cittadini, impossibilitati ad assistere alla commemorazione per via delle vigenti regole sul contenimento del coronavirus (con la Lombardia in zona rossa), potranno assistere agli eventi della giornata attraverso le dirette e le trasmissioni in tv (su RaiUno) e via social network.

Ecco i dettagli:

– Alle 11 il presidente del consiglio, Mario Draghi, parteciperà alla commemorazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus.

In diretta da Rai1.

– Alle 14 all’esterno ASST Papa Giovanni XXIII “La fiaccola benedettina come simbolo di rinascita e speranza, per tutto il Paese” trasmessa in diretta dalla pagina Facebook Ospedale Papa Giovanni XXIII.

La fiaccola, detta anche Torcia della Pace, ogni anno tocca una città d’Europa, quest’anno arriverà a Bergamo come simbolo di luce, speranza e rinascita. Sarà accesa con una cerimonia in forma statica e ridotta alla presenza dei sindaci di Cassino, Norcia e Subiaco e di una rappresentanza di medici, ricercatori, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale. Ci saranno i saluti istituzionali; lettura del “Messaggio di Pace” del Santo Padre Francesco.

– Alle 16 al cimitero monumentale di Bergamo avrà luogo la cerimonia interconfessionale e interreligiosa di commemorazione delle vittime dell’epidemia.

Preghiera interreligiosa e interconfessionale alla presenza dei rappresentanti di diverse fedi e comunità religiose della città.

A seguire, “Primavera”, mostra fotografica. L’esposizione si compone di immagini di alcuni scorci della città che il fotografo Lorenzo Zelaschi ha scattato durante il lockdown, in contrapposizione a un’inedita documentazione fotografica, conservata negli archivi dell’Amministrazione comunale e che il personale del Cimitero Monumentale ha realizzato a testimonianza di quei giorni dolorosi.

– Alle 17.30 all’Humanitas Gavazzeni, in via Mauro Gavazzeni, 21 “Il coraggio e la memoria”. Inaugurazione di un’installazione sonora temporanea e di un libro (distribuzione interna) che raccoglie le storie di uomini e donne dell’ospedale durante la pandemia Covid-19 a Bergamo. Verrà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Humanitas Gavazzeni.

L’installazione, dal 18 marzo al 4 maggio 2021 in un’area centrale del parco dell’ospedale, racconta emozioni e speranze vissute durante i primi mesi della pandemia a Bergamo, attraverso la riproduzione, da 20 casse posizionate ad altezza orecchio, di tracce audio selezionate dal libro “Il coraggio e la memoria” e lette da coloro che sono stati in prima linea nell’assistere i malati. La registrazione audio ha una durata di 20 minuti. La disposizione a cerchio invita ad un momento di raccoglimento e vuole essere metafora della comunità, del potere della vicinanza e della memoria collettiva.

– Alle 20 in ogni parrocchia della diocesi “La campana del ricordo”. Il vescovo Francesco desidera che tutte le comunità si uniscano in preghiera, affidando al Signore i molti defunti e chiedendo il conforto della fede per i loro familiari. Ogni parrocchia è invitata a suonare le campane “a morto” così che i rintocchi raggiungano tutti ovunque si trovino, nelle case, negli ospedali, nei luoghi di lavoro e sarà un invito a sostare in un breve momento di silenzio e raccoglimento.

– Alle 20.30 alla cattedrale Sant’Alessandro, Bergamo Città Alta “Memoriale per una rinascita – Meditazione in musica”. La sinfonia dell’unità di riflessione e preghiera delle diverse fedi, religioni, comunità (celebrata nel pomeriggio) si completa idealmente in una seconda parte con il linguaggio universale della musica, simbolicamente nella composizione “Dona pacem” offerta alla città in questa circostanza dal direttore d’orchestra Maestro Damiana Natali, di origine bergamasca. L’opera vuole essere non solo ricordo ma augurio di rinascita e di collaborazione tra nazioni e generazioni. Con l’Orchestra Ars Armonica, il coro Città Piazzola sul Brenta e i solisti (nomi internazionali della lirica) Soprano Federica Vitali, Contralto Anna Maria Chiuri, Tenore Ivan Defabiani, Basso Marco Spotti, verranno eseguiti anche brani di Vivaldi, Mozart ed Händel.

PROVINCIA

A Palosco l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare una targa commemorativa a ricordo di chi ha perso la vita a causa della pandemia. Verrà posata in occasione della prima “Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus”. La cerimonia si terrà alle 9 in piazza Castello. Sentita la Prefettura di Bergamo – Ufficio Protezione Civile Provinciale si fa presente che è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Per questa ragione è permessa la sola presenza di coloro che sono stati invitati.

Alle 8.45 verranno suonate le campane e tutta la cittadinanza potrà partecipare accendendo una candela fuori dalla propria abitazione.

A Terno d’Isola alle 10 verrà inaugurato il monumento in ricordo delle vittime Covid, posizionato al parco delle Rimembranze, nel piazzale del cimitero. Il programma prevede l’intervento del sindaco, la benedizione del parroco e contributi dei ragazzi dell’istituto Albisetti. Sul sito e sulla pagina Facebook del Comune sarà possibile seguire alcuni momenti dell’evento.

A Castione della Presolana il programma prevede alle 10 l’omaggio floreale e la preghiera al Monumento Vittime Covid-19 al Cimitero di Castione e alle 16 la celebrazione della messa nella Prepositurale di Castione in ricordo di chi ha perso la vita a causa del virus.

Ad Albino alle 12 il suono del campanone di Albino, segnerà l’inizio del momento di ricordo e preghiera che avrà luogo davanti il Palazzo comunale alla presenza del sindaco, del comandante della Polizia Locale, del comandante della locale stazione dei Carabinieri, del Responsabile della Protezione Civile Comunale e di don Giuseppe, in rappresentanza della comunità religiosa.

La bandiera italiana del Comune sarà posta a mezz’asta fino a sera.

A Casnigo alle 12 in piazza Caduti avrà luogo la commemorazione alla presenza delle sole autorità civili e religiose.

A Gandosso il programma prevede: alle 12 preghiera di suffragio per le vittime Covid-19 e tutti i defunti di Gandosso al cimitero; e alle 20 suono delle campane della chiesa parrocchiale. Si invitano le famiglie ad accendere ceri/lumini sui propri balconi e davanzali.

A Clusone le bandiere del palazzo comunale, della Torre dell’Orologio e della Biblioteca saranno poste a mezz’asta fino a sera.

– Alle 15.30 si celebrerà la messa presso il Cimitero, con la partecipazione del Sindaco in rappresentanza dell’Amministrazione. La funzione verrà celebrata nel rispetto delle vigenti normative anti contagio, la popolazione è invitata ad unirsi con un pensiero.

– Alle 20 le campane suoneranno a lutto in tutta la Provincia

A Zogno il programma prevede: alle 17.30 al Palazzo Rimani un minuto di silenzio in memoria di tutti i nostri cittadini scomparsi per il Covid-19. La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Zogno.

A Pedrengo viene inaugurato il monumento dedicato alle vittime del Covid, posto nel Giardino delle Rimembranze, in Piazza Europa Unita, la piazza antistante la chiesa. Per l’occasione era prevista una commemorazione e un momento dedicato al ricordo di chi se n’è andato a causa della pandemia. Purtroppo le ultime disposizioni e, proprio dopo un anno, la nuova istituzione della zona rossa, ha costretto a rinviare l’evento ma avrà luogo una breve cerimonia alla presenza dei soli rappresentati delle istituzioni per scoprire il monumento.

La commemorazione avverrà alle 19.15 e si potrà seguire in diretta dalla pagina facebook “Oratorio di Pedrengo”; a seguire, alle 20 le campane suoneranno a lutto come richiesto dal Vescovo di Bergamo in ricordo di tutte le vittime.

La cittadinanza è invitata a esporre un lumino acceso per unirsi in questo ricordo. Sarà un momento di raccoglimento anche se a distanza.

A Sotto il Monte Giovanni XXIII alle 20 è in programma la recita del rosario nel Giardino della Pace.

Alla stessa ora in tutte le parrocchie della Diocesi saranno suonate le campane a morto.

La Torre di san Giovanni sarà illuminata con il tricolore.

A Mornico al Serio alle 20 verrà deposto un vaso di fiori al cimitero in ricordo di tutte le vittime del Coronavirus. Seguirà un momento di preghiera con la presenza di don Pinuccio.

La cittadinanza è invitata a esporre alla finestra un lumino acceso per unirsi al ricordo delle vittime.

A Ponte San Pietro la commemorazione si svolgerà al Famedio, dove l’amministrazione comunale ha allestito un’aiuola e una targa a ricordo dei defunti.

Il programma della mattinata sarà il seguente:

– alle 11 ritrovo al Famedio (sommità);

– a seguire discorso delle autorità; testimonianze; ricordo dei defunti; preghiera e benedizione.

A Nembro saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto cittadino a memoria di chi oggi non è più con noi.

Sul canale YouTube del Comune di Nembro, dalle 18, verrà pubblicato un breve video di circa 30 minuti in cui sono raccolte le voci di una ventina di persone (il bambino, il genitore, la maestra, il medico, l’anziano, il giovane, etc…) che raccontano le loro aspettative e le loro speranze, perché assieme al ricordo delle vittime del Covid si vuole guardare al futuro non come un luogo che ci aspetta ma come una casa da costruire insieme. L’accompagnamento musicale sarà eseguito da Gianluigi Trovesi, Gianni Bergamelli, Stefano Montanari e Stefania Trovesi, musicisti nembresi.

Il video è realizzato con la collaborazione del gruppo OnAir Production dell’Oratorio di Nembro.

Alle 20, a Nembro, come in tutta la provincia, le 49 campane dei Campanili delle Parrocchie di Nembro, Gavarno e Lonno suoneranno a morto grazie ai Campanari della Federazione Campanari Bergamaschi.

Dalle 18 video della Giornata della Memoria per le vittime del Covid (clicca qui per vederlo).

A Seriate l’amministrazione comunale e la parrocchia del Santissimo Redentore intendevano celebrare questa giornata ma, considerata l’attuale situazione e le relative restrizioni normative, hanno rimandato a data da destinare. Invitano tutti a vivere personalmente questo ricordo, con un pensiero o una preghiera, arricchendolo con il desiderio di speranza che nessuno deve abbandonare, pur in mezzo a questa fatica e difficoltà.

Per aiutare le persone, verranno pubblicati giovedì 18 marzo sui rispettivi siti internet, una poesia e il link per rivedere la commemorazione dello scorso anno al cimitero.

A Torre Boldone alle 18 l’amministrazione comunale organizza un evento online con la presenza del Vava.

Interverranno: il sindaco Luca Macario, il vicesindaco Claudio Sessa e l’assessore alla scuola e alla Cultura professoressa Manuela Valentini.

L’evento sarà trasmesso online sulla sezione video del sito del Comune:

torreboldone.halleymedia.com

A Parre il Comune e la Parrocchia renderanno omaggio alle vittime di questa pandemia con alcuni gesti simbolici: le bandiere saranno listate a lutto e alle 20 suoneranno le campane in memoria dei cari venuti a mancare durante questo anno difficile. Con questa commemorazione l’amministrazione vuole ricordare con affetto tutte le persone care che ci hanno lasciato. Invitiamo tutti a rispettare un minuto di silenzio.

Anche a Martinengo alle 20 il suono della campana posta sul palazzo comunale si unirà al suono di tutte le campane della nostra diocesi in ricordo delle vittime da coronavirus.

Il sidnaco invita la cittadinanza ad esporre alla finestra un lume acceso in loro memoria.

Ad Alzano Lombardo dalle 20.15 alle 21.15 avrà luogo una commemorazione al Parco Montecchio e in diretta streaming sul profilo Facebook del Comune di Alzano Lombardo, di ProLoco e Alzano TV e su Videostar (canale 90 del digitale terrestre). In ottemperanza alle disposizioni sanitarie non sarà aperta al pubblico. Il programma si aprirà con un botto, lo spegnimento delle luci delle piazze e poi il rintocco dei campanili delle parrocchie di Alzano in ricordo dei defunti. A seguire, nel grande prato del parco Montecchio un’immagine di luce farà da sfondo ad un messaggio musicale e alla lettura di poesie. Il reale protagonista sarà il silenzio, come opportunità di ricordo, di contemplazione e di rispetto. Si continuerà con la canzone simbolo “Rinascerò Rinascerai” dell’artista bergamasco Roby Facchinetti. Al termine, un botto segnerà la conclusione della commemorazione, seguito dal suono dell’allegrezza suonato dai campanili alzanesi, come segnale di fiducia, speranza, determinazione a uscire da questa terribile pandemia che ancora ci attanaglia.

Ai cittadini viene chiesto di esporre alla propria finestra un lume per i defunti e di dedicare questo momento al silenzio e al ricordo, in una corale vicinanza pur restando nelle proprie case.