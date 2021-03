Per la prima serata in tv, giovedì 18 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Carosello Carosone”. Renato Carosone è uno dei musicisti italiani più amati del mondo. Ma pochi conoscono la sua storia, che ha attraversato l a Napoli degli anni Trenta, le colonie africane degli anni Quaranta, e la Dolce Vita degli anni Cinquanta, grazie a una formula inedita e coinvolgente di swing, canzone napoletana e ritmi esotici. Dai primi passi a Napoli alle tournée mondiali, fino al sorprendente ritiro annunciato in diretta TV all’apice del successo, il racconto di un gigante dello spettacolo che più di ogni cosa ha amato la musica e il suo pubblico e che, a cento anni dalla sua nascita, fa ancora ballare tutto il mondo.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Tv8 alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Milan e Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Conduce Francesca Parisella.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “The Wife – Vivere nell’ombra”; su Italia1 alle 21.35 c’è “Giustizia privata”; su La5 alle 21.05 “Oltre l’oceano”; su Iris alle 21.30 “Ancora vivo” e su Italia2 alle 21.05 “Unfriended”.

Rai4 dalle 19.10 trasmetterà la serie “Criminal Minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il concerto “Santa Cecilia: Pappano-Rana”. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia esegue: Mozart, Sinfonia n. 35 K 385 “Haffner”, Schönberg, Kammersymphonie op. 9, Schumann, concerto per pianoforte. Direttore Antonio Pappano, pianoforte Beatrice Rana.

Da segnalare, infine, sul Nove alle 21.35 il reality “Cambio moglie”; su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”; e su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultimo”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

