Attivato nel 2019 in concomitanza con lo sviluppo di diverse iniziative per celebrare i 40 anni di attività di Sangalli SPA, e poi confermato nel 2020, anche per il 2021 si rinnova il progetto “Bonus Bebè”: ogni nuova nascita nell’anno in corso sarà festeggiata con 1000 euro in buoni spesa rilasciati al dipendente neo–genitore, come segno della vicinanza dell’azienda che opera nella realizzazione di lavori stradali, urbanizzazioni, infrastrutture e nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, in un momento importante per la famiglia.

“Le persone che collaborano con noi -spiega Marco Sangalli, titolare di Sangalli SPA-, non sono solo una risorsa aziendale, ma dei supporti concreti alla nostra crescita e, per estensione, i loro figli, a partire dai nuovi nati, sono il nostro futuro e la nostra speranza. Questo bonus vuole essere un piccolo segnale di riconoscimento della nostra presenza al loro fianco”.

Che l’impresa di Mapello veda nei bambini un importante tassello nella costruzione del domani lo sottolinea anche il calendario aziendale 2021, che li vede protagonisti insieme ai loro genitori in un simbolico passaggio di consegne.

“Nel nostro calendario di quest’anno – spiega Emanuele Mangili, responsabile risorse umane di Sangalli SpA– i più piccoli sono stati chiamati a ricalcare le orme professionali dei loro padri e madri, vestendo i panni di geometri, camionisti, addetti all’amministrazione, ma anche specialisti nell’uso di macchinari e dispositivi. Uno “scambio di ruoli” che vuole essere un inno alla vita, una dichiarazione d’amore per le generazioni future ed un importante segno di continuità tra un ‘prima’ e un ‘dopo’. Il Bonus Bebè rientra in questa visione.