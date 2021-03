Ennesima sconfitta per il Granzette che, fra le mura amiche del palasport di San Pio X, cedono il passo alla formazione del Città di Capena per 2-0 solo a sei minuti dal termine. Le nero-arancio hanno compiuto una buona prestazione nel primo tempo subendo la prima rete al 14’ della ripresa mentre il secondo sigillo è arrivato solo nel finale da parte della formazione romana. Ora per le ragazze di mister Chiara Bassi, ci sarà l'imminente sfida da dentro o fuori domenica prossima a Bisceglie. Chi vincerà accederà direttamente alla final eight di coppa Italia in programma a Rimini dal 21 al 25 aprile. Source