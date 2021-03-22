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COPPA ITALIA UNDER 19 – FASE PRELIMINARE Girone R) 360GG FUTSAL-JASNAGORA 5-2, LEONARDO-MEDITERRANEA 4-7 JASNAGORA-LEONARDO 0-7, MEDITERRANEA-360GG FUTSAL 3-4 360GG FUTSAL-LEONARDO rinviata, JASNAGORA-MEDITERRANEA rinviata JASNAGORA-360GG FUTSAL rinviata, MEDITERRANEA-LEONARDO 3-4 LEONARDO-JASNAGORA 28/03 ore 10, 360GG FUTSAL-MEDITERRANEA 28/03 ore 12 LEONARDO-360GG FUTSAL 02/04 ore 19, MEDITERRANEA-JASNAGORA 02/04 ore 19 Classifica: 360GG FUTSAL e LEONARDO 6 punti, MEDITERRANEA 3, JASNAGORA 0 Girone V) SICURLUBE REGALBUTO-META CATANIA BRICOCITY 4-2 SIAC MESSINA-SICURLUBE REGALBUTO 0-16 META CATANIA BRICOCITY-SIAC MESSINA 1-3 SICURLUBE REGALBUTO-SIAC MESSINA 5-1 META CATANIA BRICOCITY-SICURLUBE REGALBUTO 2 Source
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