Il mantra degli ultimi anni è la necessità di applicare il ROI allo sport. L’acronimo ROI significa Return on investment, letteralmente “il ritorno dell’investimento”. È una delle metriche più importanti da misurare nel business, un indice di performance indispensabile per valutare l’efficacia di un’azione di marketing ed è derivato dal mondo della finanza. Ma ciò che può sembrare scontato per un’azienda tradizionale diventa difficile da pensare per un aspetto della vita come lo sport che si basa su elementi imponderabili e difficilmente misurabili come la passione e le emozioni. Perché questa premessa? Perché questa componente passionale ha spinto un… Source