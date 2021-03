Per la prima serata in tv, mercoledì 24 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mia e il leone bianco”. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La su a vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei.

Su Canale5 alle 21.45 prenderà il via la fiction “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi.

La vita ordinaria di Nanà (Sabrina Ferilli) e di suo marito Sandro, interpretato da Ettore Bassi (lei parrucchiera e lui operaio), viene sconvolta quando la loro unica figlia Sara (Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia; una tragedia che trascina i due genitori dentro un lungo calvario, che diventa ancora più doloroso quando la ragazza finisce in coma, lasciandoli soli e completamenti distrutti.

La scoperta di altri casi simili fa sorgere il dubbio nella donna che la causa della spaventosa malattia che ha colpito sua figlia potrebbe essere da ricercare nelle polveri sottili emesse dalla fabbrica vicino casa (dove suo marito lavora da oltre vent’anni). E così, con l’aiuto del giornalista Stefano (Francesco Venditti) e il supporto di altre madri che vivono lo stesso dramma, Nanà inizia una dura battaglia contro i dirigenti della Ghisal, che a poco a poco coinvolgerà tutta la comunità.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Rocco Schiavone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ah l’amore, l’amore”. Rocco è in ospedale per un’operazione, quando viene a sapere che un noto industriale è morto per un errore di trasfusione. Sentendo odore di crimine, inizia un’indagine notturna e segreta tra i corridoi dell’ospedale…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Barry Seal – Una storia americana”; su Rai4 alle 21.20 “Snowpiercer”; su La5 alle 21.05 “The royal saga”; e su Iris alle 20.55 “Gangster squad”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Zaide” di Mozart in un nuovo allestimento firmato da Graham Vick con la direzione musicale di Daniele Gatti. Nel cast Chen Reiss, Paul Nilon, Juan Francisco Gatell, Markus Werba e Davide Giangregorio. Prevista la partecipazione straordinaria di Remo Girone nel ruolo del narratore.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Tv8 la replica di “Italia’s got talent”; sul Nove alle 21.25 il programma di attualità “Accordi & disaccordi”; su La7D alle 21.30 la serie “The good wife”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academy”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.