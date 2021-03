Terza edizione di #arpaVideo, la sfida per le giovani troupe cinematografiche che vogliono cimentarsi nella realizzazione di brevi corti.

Il concorso con premi per i vincitori è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e ai giovani dai 18 ai 24 anni del Veneto, chiamati a confrontarsi con i temi ambientali della Strategia Regionale dell’Agenda 2030 per un Veneto sostenibile.

Pre-iscrizione on line sul sito dell’Agenzia entro il 15 aprile 2021 e invio dell’iscrizione e dell’opera realizzata entro il 10 maggio 2021.

In un anno così difficile non deve venir meno la voglia di mettersi in gioco ed esprimere le proprie idee quindi preparate le videocamere e…action!

Regolamento, premi e iscrizioni qui https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/educazione-ambientale/arpavideo-2021/concorso-arpavideo-2021

