Indice rt, anche se di poco rispetto alla settimana scorsa, torna a scendere e indica 1,08 a livello nazionale, ma non cambia la colorazione dell'Italia tra rossa e arancione. Aspettando il prossimo DPCM, in questo non viene presa in considerazione la zona gialla e in ogni caso dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Le nuove restrizioni anti-Covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Marche e Provincia di Trento saranno “rosse”. È quanto deciso dal ministero della Salute dopo aver valutato i dati elaborati dalla cabina di regia. Nessuna problematica per… Source