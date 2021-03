Serata positiva per i giocatori dell'Inter impegnati in Nazionale. La Croazia centra la prima vittoria nel Gruppo H di Qualificazioni Mondiali 2022: dopo la sconfitta alla prima uscita contro la Slovenia, allo Stadion HNK di Rijeka la formazione guidata da Dalic ha sconfitto Cipro nel match deciso dal gol di Pasalic. Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, entrambi titolari, hanno giocato rispettivamente 77 e 90 minuti. Pareggio in rimonta, invece, per la Slovacchia di Skriniar, che realizza il gol del definito 2-2 contro Malta. A segno anche Lukaku, che dopo il sigillo finale nel successo contro il Galles nel primo match del Gruppo E mette la firma nel pareggio in rimonta (1-1) del Belgio contro la Repubblica Ceca. Source