Cristiano Ronaldo e il Portogallo subiscono una beffa a tempo scaduto quando il portoghese segna il gol del 2-3 contro la Serbia ma la rete non viene assegnata dall'arbitro. La palla è nettamente entrata (l'intervento del difensore, infatti, avviene oltre la linea di porta) ma l’arbitro non se ne accorge. Per l'arbitro il match finisce 2-2 e l'incredibile errore commesso dall'arbitro (e dai suoi collaboratori) costa due punti ai lusitani e provoca la reazione rabbiosa di Ronaldo. L'attaccante della Juventus Source