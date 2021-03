Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

In occasione della giornata internazionale del Teatro che si è celebrata ieri, Paolo Tupputi architetto appassionato di Lego ha ricostruito il Teatro Petruzzelli in mattoncini. L’idea della realizzazione è stata condivisa con sua moglie Malwina.

Dopo la creazione della Cattedrale di Trani infatti – precisa una nota – desideravano riprodurre in mattoncini, un simbolo della città in cui hanno scelto di vivere (lei di Capurso e lui di Trani). La prima idea è stata quella della Basilica di San Nicola, ma dopo una passeggiata per le vie del centro di Bari, dinanzi all’incanto del teatro illuminato, delle sue decorazioni e sculture, ha optato per questa opera.

La progettazione dell’opera è durata circa due settimane e per la sua realizzazione Paolo ha utilizzato circa 1700 pezzi LEGO, alcuni anche abbastanza rari, il che ha ostacolato la costruzione in tempi rapidi. La principale problematica è stata quella della scelta del colore dei mattoncini poiché alcuni pezzi non vengono prodotti dalla casa danese in tutte le sfumature necessarie, ed è stato quindi necessario adattarsi a quello che più si avvicinava, un rosso classico anche se un po’ troppo saturo. Paolo è parte di PugliaBrick, la prima associazione culturale che opera in Puglia per appassionati LEGO, nata nel 2019.