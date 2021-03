Per la partita contro il Cagliari il Verona può affidarsi di nuovo a Gunter e Magnani. Assenti Dawidowicz e Ceccherini

La difesa dell’Hellas Verona ritrova i suoi beniamini. Hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici che li hanno tenuti ai box nel match contro l’Atalanta Koray Gunter e Giangiacomo Magnani, pronti a scendere in campo sabato alla Sardegna Arena. Sarà invece indisponibile Pawel Dawidowicz, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre è entrato in diffida Federico Ceccherini.

