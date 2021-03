Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano informa che oggi domenica 28 marzo in Puglia sono stati effettuati 9473 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.788 casi, con una percentuale di positività del 18,87%.

Di questi, 561 sono in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella BAT, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Inoltre, sono stati registrati 14 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.18,