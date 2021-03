Genova. “Nel giro di poche ore registriamo un nuovo incidente in un cantiere del Terzo Valico, questa volta in una galleria dove si lavora per il Nodo Ferroviario di Genova. Ora basta, la misura è colma chiediamo immediatamente un incontro al general contractor COCIV e al Commissario Straordinario Calogero Mauceri perché bisogna fare ancora di più per la sicurezza”.

Questo il messaggio di Feneal Uil- Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria, diramato attraverso una nota stampa a seguito dell’ultimi due incidenti avvenuti nel giro di poche ore.

“È già stato fatto un lavoro importante ma bisogna insistere per garantire l’assoluta sicurezza ai lavoratori” spiegano in una nota Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli, segretari generali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria iniziando a rispettare gli accordi territoriali sottoscritti con le varie imprese che parlano chiaro soprattutto nei turni delle squadre che non possono superare le 8 ore di lavoro Ci aspettiamo inoltre anche l’assoluto rispetto dell’accordo sottoscritto dalle nostre Segreterie nazionali al Ministero delle Infrastrutture”, concludono i tre segretari.

The post Incidenti nei cantieri del Terzo Valico, i sindacati: “Subito incontro con Cociv e commissario Mauceri” appeared first on Genova24.it.