Bomporto – Al sintetico F.lli Sentimenti il Modena di Malverti ha affrontato il Ravenna nella sesta partita del campionato di Primavera 3. Ai gialli non basta la marcatura di Peddis nel primo tempo; nella seconda frazione i padroni di casa subiscono l'uno a uno ad opera di Prati. Pronti via e il Modena ha la prima occasione per passare in vantaggio. Peddis intercetta palla e scambia con Errichiello; il n°9 serve di nuovo il compagno che a tu per tu con Salvatori si fa ipnotizzare calciando addosso al portiere.