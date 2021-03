Belluno, 29 marzo 2021 – L’Ulss Dolomiti comunica che nell’ambito delle attività volte alla presa in carico delle posizioni di richiesta invalidità civile attualmente sospese a causa del Covid, venerdì 26 scorso purtroppo è stata erroneamente attivata la convocazione a visita in modalità automatica di numerosi utenti che avevano presentato la domanda nel periodo compreso fra il 01.01.2020 ed oggi.

“Chiediamo gentilmente – precisa l’Ulss Dolomiti – di non tener conto di tale convocazione a visita (giunta mediante email e/o sms da parte di mittente INPS) e di non presentarsi nella sede indicata, in quanto attualmente le pratiche di invalidità civile vengono ancora definite sui soli atti.

E’ stata tempestivamente avviata la procedura informatica per l’annullamento di tali appuntamenti.

Ci scusiamo del disagio arrecato con tutti gli utenti interessati e con la sede INPS di Belluno”.

