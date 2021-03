Si chiama Cooking Contest per Moscato di Scanzo Lovers ed è il primo concorso dedicato agli amanti di quel vino che porta il nome di Bergamo a spasso per il mondo, pensato per celebrare le imminenti festività di Pasqua e Pasquetta.

“Con questa iniziativa – spiegano dal Consorzio del Moscato di Scanzo – vogliamo coinvolgere il maggior numero di persone, dentro e fuori dalla nostra piccola DOCG. Riteniamo che il periodo pasquale sia un momento di rinascita, mai come in questo periodo, in cui volenti o nolenti, siamo costretti a passare più tempo tra le mura domestiche sentiamo la necessità scoprirci creativi anche ai fornelli”.

Per partecipare al contest basta avere una bottiglia di Moscato di Scanzo DOCG e avere abbastanza fantasia per inventare un abbinamento creativo, insolito, audace o tradizionale tra dolce o salato, ma rigorosamente abbinato al Moscato di Scanzo DOCG.

“La ricetta proposta – sottolineano gli organizzatori – può essere un antipasto, un primo, un secondo o un dessert e può essere cotta o cruda. Insomma, vogliamo lasciare a tutti i partecipanti la massima libertà, dovranno solo scatenare la loro fantasia. Possono anche creare un piatto della tradizione famigliare o pasquale o quello che più li ispira”.

Per partecipare basterà fare una foto al piatto cucinato col Moscato di Scanzo e sui social taggare il profilo @consorziomoscatodiscanzo, abbinando gli hashtag #moscatodiscanzo e #consorziomoscatodiscanzo.

La giuria sarà popolare: il piatto che riceverà più like vincerà una bottiglia di Moscato di Scanzo DOCG, a scelta del vincitore, tra quelle dei produttori presenti in Consorzio.

Il concorso è aperto dalla mezzanotte di venerdì 26 marzo e si concluderà alle 23.59 di lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta.

I colli scanzesi, dove nasce l’uva del Moscato di Scanzo DOCG

L’iniziativa organizzata dal Consorzio del Moscato di Scanzo arriva a pochi giorni (era il 18 marzo scorso) dalla “partecipazione” del pregiato vino bergamasco alla trasmissione di Rai1, condotta da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, col noto Sommelier Andrea Amadei che ha descritto il Moscato di Scanzo e la piccola DOCG orobica con eleganza e semplicità ma con chiarezza accattivante ed esaustiva.