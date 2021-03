Si è conclusa l'8^ giornata del campionato Under 18. La Roma espugna Zingonia e mantiene il primo posto in classifica. Grazie ad uno spettacolare 4-3 sul Genoa, la Fiorentina scavalca l'Atalanta e si posizione alle spalle dei giallorossi. La Lazio onora al meglio la memoria di Daniel Guerini battendo l'Inter tra le mura amiche,il Milan perde in casa contro il Torino e diventa il nuovo fanalino di coda del campionato. Il Monza viene raggiunto dal Parma al 92' (leggi la cronaca del matc Source