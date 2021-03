Iniziate a Genova le vaccinazioni in farmacia. “Genova è la prima in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un esempio importante – ha detto il sindaco Marco Bucci – un grosso passo avanti per tutta l’Italia”. Questa campagna vaccinale sperimentale coinvolge al momento 52 farmacie e, a regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d’età 70-79, ma non i soggetti cosiddetti ‘ultra fragili’. Per prenotarsi bisognerà recarsi in farmacia, utilizzare un portale online oppure telefonare ad un numero indicato. Alcuni farmacisti hanno iniettato la dose nel proprio locale, altri hanno preferito appoggiarsi a studi convenzionati con medico ed infermiere.

Genova è il primo esempio concreto del recente accordo tra Governo, regioni, Federfarma e Assofarm per garantire le vaccinazioni anche in farmacia. Ai farmacisti andranno sei euro a dose ma potranno vaccinare non prima di aver frequentato un corso di abilitazione organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Redazione