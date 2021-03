Si è chiusa ieri, 29 marzo, la nostra settimana epidemiologica, che monitoriamo dal martedì al lunedì successivo.

L’ultimo periodo ha segnato un nuovo, leggero calo rispetto alla fase di crescita delle settimane precedenti al 16 marzo. I nuovi casi individuati, a livello nazionale, sono stati 144.081, con una riduzione del 5,2% sul periodo precedente (-7.881 nuovi casi).

La media giornaliera dei positivi individuati scende a 20.583 da 21.709. Il momento di picco della terza ondata potrebbe essere stato quindi superato, anche se per averne conferma sarà necessario che almeno per i prossimi 7-14 giorni ci sia un ulteriore e, soprattutto, netto calo. Al di là della tendenza al ribasso, riportiamo ancora una volta l’attenzione sui valori assoluti espressi dall’epidemia: che restano altissimi, all’incirca 5 volte superiori a quelli necessari (media giornaliera 4.311 positivi a livello nazionale) per poter riprendere in modo efficace le attività di tracciamento e controllare la diffusione del virus sul territorio. Numeri che continuano a generare un elevato numero di soggetti con sintomi gravi, che necessitano un ricovero nei reparti di area medica o nelle unità di terapia intensiva.

Il totale dei posti letto occupati in area Covid è di 29.163, con una crescita di 1.114 persone ricoverate sulla settimana precedente, di cui 3.721 in Rianimazione (+211). Complessivamente siamo al 43% di utilizzo delle strutture ospedaliere per i ricoveri non critici e al 40% per le T.I., ma 9 Regioni sono sopra entrambe le soglie. Scende la curva da 0,65% a 0,59% (media settimanale). Il valore istantaneo dell’Rt nazionale, calcolato alla sera del 29 marzo, è sceso a 0.95.

Un rapido aggiornamento sull’andamento epidemico visto in un arco di tempo più ampio rispetto alla settimana epidemiologica: con i dati dell’Iss (Sorveglianza integrata Covid-19) prendiamo in esame il periodo mobile di 30 giorni chiuso il 27 marzo 2021.

I nuovi casi sono stati 552.086 con 8.010 decessi, includendo anche i soggetti deceduti che hanno contratto l’infezione prima dei 30 giorni sottoposti a sorveglianza: il tasso di letalità nel periodo è 1,4%, stabile rispetto ai 30 giorni mobili chiusi a metà marzo e molto inferiore al 3,0% da inizio epidemia; valore quest’ultimo che, ricordiamo, è influenzato al rialzo dal basso numero di positivi individuati nella prima fase dell’epidemia a causa dei pochi tamponi eseguiti. I casi tra gli operatori sanitari (dato riferito alla professione svolta e non al luogo di infezione) sono stati 4.375 con un’incidenza dello 0,7%, in ulteriore calo dallo 0,8% della rilevazione di metà marzo (evidente l’effetto delle vaccinazioni nel ridurre drasticamente il contagio da inizio anno in questa categoria). Le nuove infezioni sono esattamente ripartite al 50% tra soggetti di sesso maschile e femminile, con un’età mediana complessiva che resta stabile a 45 anni. Il numero dei soggetti asintomatici resta al di sopra del 50% solo nella fasce di età al di sotto dei 30 anni, mentre prima della diffusione della variante inglese era al di sopra di questa soglia per tutte le fasce considerate. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato tra i 19 e i 50 anni (43,9%); seguono i soggetti della fascia 51-70 (27,3%); 0-18 (16,3%) e over 70 con il 12,5%.

In Lombardia

Dinamiche al ribasso anche in Lombardia: il calo dei nuovi casi è stato dell’8,3% (28.245 nuovi casi contro i 30.802 della settimana precedente), ma il numero medio dei nuovi contagi (4.035 nel periodo) resta circa 4 volte superiore rispetto al limite atteso (1.000) per la ripresa in piena efficienza delle attività di tracciamento. In leggera discesa (-8,6%) i nuovi ingressi in terapia intensiva: 370 contro i 405 del periodo precedente, ma salgono i ricoverati da 822 a 870. Così come quelli in Area Covid, da 6.952 a 6.994. I decessi sono stati 674. L’incidenza dei casi per 100.000 abitanti è a 270, quindi ancora superiore ai 250 che segnano il livello di guardia. L’Rt istantaneo, alla sera del 29 marzo, era 0.94.

A Bergamo

Anche la provincia di Bergamo ha riscontrato un leggero calo nel numero dei nuovi casi, da 2.105 a 2.017, mentre sono aumentati i pazienti in area Covid, ora 802, con una aumento di 33 unità sempre in confronto al periodo precedente; stabili quelli in Terapia Intensiva, 88. Si sono registrati ancora 29 decessi. L’indice di contagio ogni 100.000 abitanti è a 182. Il rapporto tra contagiati totali (44.050) e popolazione è al 3,98%. Da segnalare che tutte le altre province lombarde hanno questo indice oltre il 6% (Como e Varese oltre l’8%).

Zone e restrizioni

Il rallentamento del contagio, come abbiamo visto nell’analisi settimanale, solo parzialmente giustificato dalle misure di mitigazione scattate con il tradizionale ritardo, non deve spingere a una precoce rimozione delle misure di mitigazione: da questo punto di vista la decisione di mantenere le sole zone rosse e arancione fino alla fine di aprile, confermando l’inutilità in questa fase delle zone gialle, segna un’importante inversione di tendenza rispetto alla strategia “apri tutto appena possibile” che ha caratterizzato gli ultimi mesi. La crescente disponibilità dei vaccini richiede e giustifica una fase di restrizioni in grado di abbattere drasticamente i valori assoluti dell’epidemia, per ottenere benefici evidenti in termini di riduzione delle forme gravi della Covid-19 e, di conseguenza, dei decessi. Che in Italia restano nettamente superiori a quelli dei maggiori partner europei: nell’ultima settimana abbiamo registrato 4,7 decessi per 100.000 abitanti contro i 2,7 della Francia, l’1,6 della Germania e lo 0,9% della Gran Bretagna: unico Paese, quest’ultimo, con una situazione vaccinale molto più avanzata della nostra e in grado di giustificare la disparità del dato specifico.

I vaccini

I vaccinati nel mondo sono oltre 550 milioni, di cui circa 120 milioni con entrambe le dosi (1,56% dell’intera popolazione mondiale). Un numero ancora molto basso, ma ci sono alcuni Paesi che hanno immunizzato un buon numero di abitanti. Alcuni sono già oltre il 50% (Gibilterra, Seychelles, Emirati Arabi, Bermuda, Malta e altri ancora), ma si tratta di Stati con pochissimi abitanti e che quindi non fanno testo. Se prendiamo in considerazione nazioni con circa 10 milioni di abitanti o più, vediamo che oltre ai soliti Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna, abbiamo solo il Cile. Per trovare un altro Paese numericamente importante e con una discreta campagna vaccinale, occorre scendere fino al 27^ posto dell’Ungheria (27% di prime dosi). L’Italia è al 47^ posto (16%), poco sopra a Germania e Francia.

Qualche buona notizia sul fronte dei vaccini e della loro risposta alle varianti virali, arriva dai primi risultati degli studi in corso a livello mondiale, riportati nel Bollettino epidemiologico dell’Oms, che prendono in esame l’efficacia dei principali vaccini contro le tre varianti attualmente più diffuse: inglese e sudafricana. Nel primo caso sono state ottenute numerose prove sull’attività anticorpale indotta dai vaccini AstraZeneca, Moderna, Novavax e Pfizer. In particolare i due vaccini AstraZeneca e Pfizer sono stati osservati anche nel corso di uno studio condotto nel Regno Unito nel periodo in cui la variante in oggetto era ormai prevalente, che ha mostrato efficacia nel ridurre infezioni, ospedalizzazioni e decessi. Per entrambi i vaccini è stata dimostrata anche l’efficacia, già dopo la prima dose, nel ridurre i casi sintomatici nella popolazione over 70 con un livello di protezione ancora maggiore verso le forme più gravi della malattia. Per quanto riguarda la variante sudafricana un buon numero di studi ha confermato una riduzione della risposta immunitaria sia nei soggetti precedentemente colpiti dal ceppo originario, sia in quelli vaccinati. Tuttavia le analisi delle cellule T (memoria immunitaria) suggeriscono che questo tipo di immunità sia meno influenzata dalla variante stessa e si mantenga nel tempo simile a quella indotta dal ceppo di Wuhan. In ogni caso per i vaccini AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Novavax e Pfizer ci sono evidenze di un’efficacia contro le forme cliniche della malattia, con studi ancora in corso in particolare su AstraZeneca per verificare il livello di protezione ottenibile con un intervallo di tempo più lungo tra prima e seconda dose.

La situazione a livello mondiale

Le poche vaccinazioni, come visto poc’anzi, e il continuo espandersi della epidemia portano, per la quarta settimana consecutiva a una crescita dei nuovi casi a livello mondiale, anche se la ripresa appare frenata rispetto all’andamento delle passate fasi di espansione. Il Report epidemiologico dell’Oms, pubblicato il 23 marzo, segnala per il periodo 15-21 marzo 3.291.360 nuovi casi, con una crescita dell’8,5% sulla settimana precedente. L’espansione più marcata del contagio è stata registrata nelle aree di monitoraggio Sud Est Asia (+49%), Europa (+13%), Pacifico Occidentale (+29%) e Mediterraneo Orientale (+8%). Le due Regioni Africa (-3%) e Americhe (-5%) sono rimaste sostanzialmente stabili; con una fortissima differenza, tuttavia, del numero dei nuovi casi considerati in valori assoluti: 1.173.561 per le Americhe, solo 50.916 per l’Africa. In leggera crescita anche il numero dei decessi: +2,9% a quota 60.414. Le due aree di monitoraggio Europa e Americhe continuano a rappresentare la grandissima parte (circa l’80%) dei decessi totali. L’unica zona Oms che nell’ultima settimana epidemiologica ha registrato un calo dei decessi è quella del Pacifico occidentale (-33% a quota 486): si vede comunque come i valori assoluti siano molto bassi, sia in assoluto (il totale settimanale è analogo a quello giornaliero della sola Italia) sia in rapporto al numero dei decessi registrati nel periodo a livello mondiale. Per quanto riguarda la situazione nei singoli Paesi, i 5 più colpiti sono stati: Brasile (508.010 nuovi casi; +3%); Usa (374.369; -19%); India (240.082; +62%); Francia (204.840; +27%); Italia (154.493; dato stabile sulla settimana precedente). Restando alla sola Europa il numero più elevato di decessi è stato registrato in Russia: 2.940, con un’incidenza di 2 morti per 100.000 abitanti e un calo del 2% sul periodo precedente. Seguono Italia (2.761; 4,6 decessi per 100.000 abitanti e un incremento del 20%) e Polonia con (2.122 decessi pari a 5,6 per 100.000 abitanti e una crescita del 12% sulla settimana precedente.