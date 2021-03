Il momento è arrivato, martedì 30 marzo inizia il primo campionato di eSerie A su eFootball PES. Nella giornata di esordio scenderanno in campo le squadre del girone A: Juventus, Roma, Lazio, Parma e Spezia. Si inizia subito con il primo eDerby di eSerie A Lazio-Roma alle ore 13:00 e si continuerà per tutta la giornata per un totale di 20 partite. Le due squadre capitoline in realtà si sono già incontrate durante il Dacia Arena eFootball PES il 7 dicembre 2020 nel primo storico derby eSports di Roma e poi di nuovo nello Source